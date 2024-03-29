استشهاد وإصابة عدد من المدنيين والعسكريين جراء هجوم إسرائيلي على ريف حلب

استشهد وأصيب عدد من المدنيين والعسكريين السوريين فجر اليوم الجمعة، جراء هجوم إسرائيلي استهدف عدداً من النقاط في ريف مدينة حلب.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مصدر عسكري سوري قوله إنه "حوالي الساعة 0145 بعد منتصف الليل شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه أثريا جنوب شرق حلب مستهدفاً عدداً من النقاط في ريف حلب وذلك بالتزامن مع اعتداء بالطيران المسير نفذته التنظيمات الإرهابية من إدلب وريف حلب الغربي في محاولة منها لاستهداف المدنيين في مدينة حلب ومحيطها" مبيناً أن "العدوان الإسرائيلي أسفر عن استشهاد وجرح عدد من المدنيين والعسكريين ووقوع خسائر مادية بالممتلكات العامة والخاصة".

وقالت مصادر في مدينة حلب لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن"القصف الصاروخي استهدفت مواقع للقوات الحكومية السورية جنوب مدينة حلب وفي محيط مدينة سفيرة جنوب شرق مدينة حلب وأن ألسنة النيران شوهدت تندلع من المواقع التي تعرضت للقصف".

ومن جانبها، قالت مصادر في المعارضة السورية لـ(د.ب.أ) "القصف الاسرائيلي استهدف مستودعات أسلحة في معامل الدفاع في مدينة السفيرة، ومواقع للقوات الإيرانية وحزب الله في السفيرة".

وذكر سكان في مدينة حلب أن "وسائط الدفاع الجوي أطلقت رشقات صاروخية للتصدي للصواريخ الإسرائيلية ".

وكانت إسرائيل قد استهدفت مساء أمس الخميس منزلا في بلدة البحدلية جنوب العاصمة السورية دمشق.