 شهداء وجرحى في قصف للاحتلال استهدف نادي الشجاعية الرياضي شرق غزة - بوابة الشروق
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شهداء وجرحى في قصف للاحتلال استهدف نادي الشجاعية الرياضي شرق غزة

القصف الإسرائيلي على رفح الفلسطينية - د ب أ
القصف الإسرائيلي على رفح الفلسطينية - د ب أ
غزة - وفا
نشر في: الجمعة 29 مارس 2024 - 11:02 ص | آخر تحديث: الجمعة 29 مارس 2024 - 11:02 ص
استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، اليوم الجمعة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف نادي الشجاعية الرياضي شرق مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد 7 مواطنين على الأقل، وإصابة آخرين، جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف نادي الشجاعية الرياضي.

كما قصفت قوات الاحتلال بالمدفعية، المناطق الجنوبية الغربية لمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي، إلى 32552 شهيدا، بالإضافة إلى 74980 مصابا، ولا يزال آلاف المواطنين في عداد المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم.

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