أسقف ألماني يقارن معاملة نافالني بمعاملة المسيح في جمعة الآلام

شبه أسقف كاثوليكي في غرب ألمانيا معاملة السياسي الراحل المعارض للكرملين، أليكسي نافالني، بمحاكمة المسيح أمام الحاكم الروماني بيلاطس البنطي، وذلك في تصريحات بمناسبة عيد القيامة الذي يوافق اليوم الجمعة المعروف باسم (الجمعة العظيمة أو جمعة الآلام).



ووفقا للكتاب المقدس، تم عرض المسيح أمام الجماهير ثم أُعيد إلى قصر الحاكم، حيث تم إخفاؤه عن العامة.



وقال الأسقف فرانتس-يوزيف أوفربيك اليوم في خطاب أمام منجم سابق في بوتروب شمال مدينة إيسن: "عندما توفي المعارض الروسي والمناضل من أجل الحرية والسلام أليكسي نافالني قبل أسابيع، هذا بالضبط ما خطر في ذهني".



وأضاف الأسقف: "بعد أن تم اعتقاله بأسوأ طريقة ممكنة، تم احتجازه داخل مراكز احتجاز ومباني محاكم، وفي نهاية المطاف في معسكرات عمل غير إنسانية في الجليد القطبي"، مضيفا أن بقية العالم سيرى للأبد "رسالته عن الحرية".



وتوفي نافالني /47 عاما/، أشهر شخصية معارضة روسية، في 16 فبراير الماضي في معسكر اعتقال بالدائرة القطبية الشمالية في سيبيريا. ولم يتم التأكد بشكل مستقل ما إذا كان قد توفي نتيجة لظروف السجن أو ما إذا كان قد قُتل.



وفي يوم الجمعة العظيمة يحيي المسيحيون في جميع أنحاء العالم ذكرى صلب المسيح.