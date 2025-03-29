الداخلية السورية تعلن تنفيذ عملية أمنية ضد عناصر تابعة لنظام الأسد

أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم السبت، أن إدارة الأمن العام نفذت عملية أمنية محكمة في حي "الوعر" بمدينة حمص، أسفرت عن مداهمة أحد الأماكن التابعة لنظام بشار الأسد، وذلك بعد ورود معلومات عن تحركات مشبوهة في المنطقة.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن "العملية أسفرت عن ضبط كمية من الأسلحة والمتفجرات، كانت معدّة لتنفيذ ما عمليات إرهابية في المنطقة"، بحسب ما نقلته قناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق من اليوم، حذرت السفارة الأمريكية في دمشق رعاياها من تزايد مخاطر وقوع هجمات خلال عيد الفطر في الأيام المقبلة.

وقالت السفارة، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، مساء الجمعة، إنّ "وزارة الخارجية الأمريكية تحذر الرعايا من تزايد خطر الهجمات خلال الاحتفال بعيد الفطر، والتي قد تستهدف السفارات والمنظمات الدولية والمؤسسات السورية العامة في دمشق".

وأضاف البيان أنّ "أساليب الهجوم قد تشمل.. مهاجمين أو رجالا مسلّحين أو استخدام عبوات ناسفة".