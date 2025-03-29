فرق طبية فلبينية مستعدة لمساعدة ميانمار وتايلاند بعد الزلزال

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم السبت، أن ثلاث فرق للمساعدة الطبية الطارئة مستعدة للمساعدة في الاستجابة لما بعد الزلزال في ميانمار وتايلاند.

وفي أعقاب زلزال بقوة 7ر7 درجة ضرب ميانمار وتايلاند المجاورة، أصدر وزير الصحة تيودورو هيربوسا تعليماته على الفور إلى فرق المساعدة الطبية الطارئة لتكون على أهبة الاستعداد للانتشار بمجرد اكتمال بروتوكولات التنسيق الدولي مع البلدان المتضررة وتلقي طلب، حسب وكالة أنباء الفلبين اليوم السبت.

وقال هيربوسا: "نحن على اتصال مستمر مع مكتب الرئيس فرديناند آر ماركوس الابن للحصول على مزيد من التعليمات، حيث تنسق الفلبين مع جيرانها في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) الذين ضربهم الزلزال".