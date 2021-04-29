وزير الصحة اليوناني: تطعيم كل البالغين بلقاح كورونا بحلول 30 يونيو القادم

أعلن وزير الصحة اليوناني، فاسيليس كيكيلياس، أنه بحلول 30 يونيو القادم سيتمكن كل شخص بالغ مُقيم في اليونان يريد الحصول على تلقيح ضد فيروس كورونا من القيام بذلك.

وأوضح كيكيلياس، في تصريحات إذاعية اليوم الخميس، نقلتها صحيفة كاثمريني اليونانية على موقعها الإلكتروني، أن ما يقرب من 115 ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 30 و 39 عاما حجزوا بالفعل للحصول على اللقاح، إلى جانب ما يقرب من 22 ألف شخص ممن تتراوح أعمارهم بين 40 و44 عاما، فيما تلقى بالفعل أكثر من 10 آلاف شخص في الفئة العمرية 30-39 أول جرعة من اللقاح.

وأضاف كيكيلياس، أنه يتم إجراء الاستعدادات لتلقيح الأشخاص الذين يعانون من مشاكل حركية في المنزل - على الأرجح بلقاح جونسون - والذي يتطلب جرعة واحدة فقط ، كما أشار إلى أن الهدف هو الوصول إلى تلقيح 100 ألف شخص يوميا.