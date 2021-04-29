 شرطة أستراليا تعثر على كمية كوكايين بقيمة نحو مليوني دولار في شحنة من بريطانيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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شرطة أستراليا تعثر على كمية كوكايين بقيمة نحو مليوني دولار في شحنة من بريطانيا

د ب أ
نشر في: الخميس 29 أبريل 2021 - 10:33 ص | آخر تحديث: الخميس 29 أبريل 2021 - 10:33 ص

أعلنت الشرطة الأسترالية اليوم الخميس أنها وجهت اتهامات ضد شاب "23 عاما" في سيدني بعد العثور على كمية من الكوكايين تقدر قيمتها بنحو 7. 2 مليون دولار أسترالي (1. 2 مليون دولار أمريكي) في شحنة قادمة من بريطانيا.

وعثر ضباط قوة الحدود الأسترالية على المخدرات مخبأة في كتل طينية الأحد الماضي.

وتبين أن الشحنة تحتوي على نحو 9 كيلوجرامات من مسحوق أبيض مضغوط داخل العناصر، وأظهر الفحص لاحقا أن المسحوق هو كوكايين، مع تقدير قيمة الكمية بنحو 7. 2 مليون دولار أسترالي.

وألقت الشرطة القبض على الرجل مساء الأربعاء في بانكستاون غربي سيدني.


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