شرطة أستراليا تعثر على كمية كوكايين بقيمة نحو مليوني دولار في شحنة من بريطانيا

أعلنت الشرطة الأسترالية اليوم الخميس أنها وجهت اتهامات ضد شاب "23 عاما" في سيدني بعد العثور على كمية من الكوكايين تقدر قيمتها بنحو 7. 2 مليون دولار أسترالي (1. 2 مليون دولار أمريكي) في شحنة قادمة من بريطانيا.

وعثر ضباط قوة الحدود الأسترالية على المخدرات مخبأة في كتل طينية الأحد الماضي.

وتبين أن الشحنة تحتوي على نحو 9 كيلوجرامات من مسحوق أبيض مضغوط داخل العناصر، وأظهر الفحص لاحقا أن المسحوق هو كوكايين، مع تقدير قيمة الكمية بنحو 7. 2 مليون دولار أسترالي.

وألقت الشرطة القبض على الرجل مساء الأربعاء في بانكستاون غربي سيدني.