رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يصل إلى الإمارات

وصل رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، ونواب رئيس المجلس، اليوم الجمعة، إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام.

وسيجري العليمي وفقا لقناة اليمن الفضائية، مباحثات رسمية مع القيادة الإماراتية تتعلق بتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية ، بالإضافة إلى إعادة الإعمار، وحشد الدعم السياسي والتنموي لليمن لمواجهة التداعيات التي أفرزتها الحرب التي أشعلتها مليشيات الحوثي المدعومة إيرانياً على الشعب اليمني.

وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالدعم الإماراتي السياسي والعسكري والإنساني والإغاثي والتنموي المقدم لليمن خلال المرحلة الماضية، مؤكداً أن ذلك الدعم يجسد ما تتمتع به العلاقات الثنائية بين البلدين من تطور ونماء.

وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أجرى زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية، استقبله خلالها خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، في قصر السلام بجدة، بحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وأكد خادم الحرمين الشريفين خلال اللقاء حرص المملكة ودعمها لمجلس القيادة الرئاسي اليمني، متمنيًا لهم التوفيق، بما يحقق لليمن وللشعب اليمني الشقيق الأمن والاستقرار.