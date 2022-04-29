وزير الزراعة يشارك بـ COP 15 للتصحر في كوت ديفوار الشهر المقبل





بحث وزير الزراعة، السيد القصير، أمس الجمعة، مع السفير ثيموتي ايزوان سفير جمهورية كوت ديفوار بالقاهرة، سبل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين، وكذلك زيارة الوزير إلى كوت ديفوار الشهر القادم للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة التصحر "cop 15" نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



وقال وزير الزراعة، في بيان أمس، إن مؤتمر مكافحة التصحر القادم سيكون له أهمية كبيرة للتعرف علي الآليات اللازمة لمكافحة التصحر في دول افريقيا، مضيفًا أن تلك الزيارة ستتيح فرصة لمناقشة أوجه التعاون الثنائي بين البلدين في قطاع الزراعة والثروه الحيوانية والسمكية مع وزيري الثروة الحيوانية والزراعة بجمهورية كوت ديفوار؛ في ضوء توجيهات الرئيس السيسي بتعزيز سبل التعاون مع الدول الإفريقية.



وأكد القصير، استعداد مصر لتقديم كافة أوجه الدعم الفني للأشقاء في كوت ديفوار؛ والتعاون في كافة الأنشطة الزراعية المختلفة وكذلك في مجال التدريب وبناء القدرات.



من ناحيته، أشار "ايزوان" إلى أن كوت ديفوار ومصر تربطهما علاقات تاريخية طويلة، وهناك زيارات قد تمت على المستوى الرئاسي بين البلدين، كان أخرها زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لساحل العاج عام 2019، ردا علىزيارة الرئيس الايفواري الحسين واتارا.



واتفق السفير الايفواري مع ما طرحه وزير الزراعة بضرورة زيادة التعاون الزراعي بين البلدين في جميع المجالات الزراعية المختلفة وأشاد بتجربة مصر في مجال مكافحة التصحر معربا عن تطلعه إلى نقل هذه التجربة إلى بلاده.



كما اتفق الطرفان على أهمية التكامل الزراعي بين دول القارة الافريقية، وكذا التركيز على قضية التصنيع الزراعي لتحقيق قيمة مضافة إلى الناتج القومي وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من المواد الخام والموارد الطبيعية التي تزخر بها القارة الأفريقية.