مياه مطروح: استلام 15 سيارة فنطاس جديدة لنقل وتوصيل المياه



قال محمد خضر مساعد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح، إنه من المقرر استلام 15 سيارة فنطاس جديدة لنقل وتوصيل المياه، وصل منها بالفعل 3 سيارات، بالإضافة إلى استلام 3 سيارات غدا السبت، و9 سيارات عقب إجازة عيد الفطر، مؤكدا أن ضخ المياه سيعود إلى معدلاته الطبيعية خلال 3 أسابيع تقريبا، كذلك سيتم نهو أعمال الصيانة بمحطات التحلية وتشغيلها بالطاقة القصوى.



وكشف مساعد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح، فى بيان إعلامى، عن سبب تأخير الانتهاء من أعمال صيانة محطات تحلية مياه البحر، هو اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرنيا، وتغير سعر الصرف الأجنبي، مما ترتب عليه عدم وصول قطع الغيار اللازمة من الخارج.



وأضاف أن الشركة تعكف بالإمكانيات المتاحة الحالية، على الضخ فى المواعيد المقررة، قدر الإمكان، وتوفير سيارات المياه التى يتم تشغيلها على مدار 24 ساعة، كذلك تقرر إلغاء الإجازات والأعياد واستمرار حالة الطوارئ خلال الإجازات، وسيتم ضخ المياه في المواعيد المقررة بالكميات المتاحة.



وتتعرض محافظة مطروح لأزمة مياه شرب غير مسبوقة، لأكثر من 4 أشهر، مما ترتب عليه قيام المواطنين، بشراء المياه من الشركة، وتوصيلها من خلال سيارات الفناطيس إلى منازلهم، مما أدى إلى وجود سوق سوداء وسماسرة لبيع مياه الشرب.