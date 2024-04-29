بلينكن يحث نظيره التركي على إقناع حماس بقبول اقتراح الهدنة المطروح على الطاولة

التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين، مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في العاصمة السعودية الرياض، وذلك على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي.

وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميللر، في بيان، إن بلينكن ناقش مع نظيره التركي الجهود المبذولة لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار في غزة؛ يضمن إطلاق سراح الرهائن، ويساعد في تخفيف معاناة الفلسطينيين.

ونوه بلينكن، أن «رفض حماس قبول اتفاق الهدنة السبب الأساسي لاستمرار الصراع»، وحث نظيره التركي على بذل كل الجهود لإقناع حماس بقبول اقتراح وقف إطلاق النار الفوري المطروح على الطاولة.

كما ناقش الوزيران الجهود الجارية لضمان تحقيق سلام دائم وشامل في المنطقة، بما في ذلك الطريق إلى دولة فلسطينية مع ضمانات أمنية لإسرائيل.

وشدد الوزير الأمريكي على أهمية تجنب تصعيد الصراع في الشرق الأوسط.

ويزور وفد من حركة حماس، الإثنين، العاصمة المصرية القاهرة لبحث مقترح هدنة، يهدف إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ونقلت وكالة «رويترز» عن قيادي في الحركة، تحدث شريطة عدم كشف اسمه، أن الوفد سيناقش اقتراحا لوقف إطلاق النار قدمته الحركة إلى قطر ومصر، اللتين تقودان جهود الوساطة، فضلا عن مناقشة رد إسرائيل.

كما من المقترح أن ترد حماس على أحدث اقتراح إسرائيلي بخصوص هدنة على مراحل والذي سلمته السبت.



