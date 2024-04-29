مقتل 45 شخصا على الأقل إثر انهيار سد في الوادي المتصدع بكينيا

قتل 45 شخصا على الأقل، اليوم الاثنين، بعد انهيار سد في منطقة الوادي المتصدع في كينيا بسبب الأمطار الغزيرة.

وقال صامويل نداني قائد الشرطة في منطقة ناكورو غرب البلاد إن معظم الضحايا كانوا من النساء والأطفال وكبار السن.

وأضاف "نعتقد أنهم كانوا يحاولون الهروب إلا أن المياه جرفتهم".

وأشار إلى أنه لا يزال من الممكن أن ترتفع حصيلة الوفيات مع استمرار عمليات رفع الانقاض والتعافي في المناطق المتضررة.

يذكر أن موسم الأمطار في كينيا، والذي يبدأ عادة في مارس، شهد سقوط أمطار غزيرة بشكل أكبر هذا العام بسبب تأثيرات ظاهرة النينو المناخية.

وقد لقي أكثر من 100 شخص حتفهم في كينيا وحدها، كما شهدت تنزانيا وبوروندي المجاورتان خسائر بشرية ومادية.

وقررت الحكومة الكينية أمس الأحد إرجاء بدء الفصل الدراسي الجديد بسبب الفيضانات، إلا أن العديد من الطلبة اكتشفوا هذا الأمر عندما وصلوا إلى المدارس المغلقة صباح اليوم الاثنين.