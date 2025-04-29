رئيس الوزراء يعلق على تعديلات قانون الرياضة الجديد

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علق مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على الخلافات المثارة بخصوص تعديلات قانون الرياضة الجديد، مؤكدًا مراجعة كافة النقاط التي تمت إثارتها في الرأي العام بشأن مشروع التعديلات.

وقال مصطفى مدبولي في تصريحات خلال مؤتمر صحفي اليوم، الثلاثاء: «الحكومة تبحث جميع الأفكار الخاصة بنقاط تعديلات قانون الرياضة الذي يحمل رقم 71 لسنة 2017».

وأضاف: «عقدت جلسة مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والذي قدم تصورًا لمواد القانون وتعديلاته».

وشدد: «الحكومة حريصة على تقديم مشروع القانون إلى مجلس النواب خلال الأسابيع القليلة القادمة من أجل مناقشته واعتماده».

وطلب النادي الأهلي من وزارة الشباب الرياضة الاطلاع على مشروع تعديلات قانون الرياضة، كما طالب بحوار مجتمعي حول بنود هذا المشروع.

ويحمل مشروع تعديلات قانون الرياضة عودة بند الثماني سنوات الذي يحظر ترشيح أي شخصية تقضي 8 أعوام أو دورتين متتاليتين في منصب بإدارات أي مؤسسة رياضية.