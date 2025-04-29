الرئيس اللبناني: لا رجوع عن قرار حصرية السلاح

أكد الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون، أن «قرار حصرية السلاح لا رجوع عنه لأنه يلقى تأييدا واسعا من اللبنانيين والدول الشقيقة والصديقة».

وقال خلال لقائه بوفد من الباحثين في معهد الشرق الأوسط للدراسات في واشنطن (MEI)، برئاسة الجنرال الأمريكي المتقاعد جوزيف فوتيل، إن «سحب السلاح لن يكون سببا لاضطرابات أمنية في البلاد، بل سيتم من خلال الحوار مع المعنيين الحريصين أيضا على الاستقرار والسلم الأهلي ودور الدولة المركزية».

وذكر أن «التطورات التي حصلت في المنطقة لا تزال تساعد على المضي في اعتماد الحلول السلمية، وإن تطلب ذلك بعض الوقت تفاديا لأي عثرات».

وأشار إلى «حاجة الجيش والقوى المسلحة للمساعدة العاجلة، لتتمكن الوحدات العسكرية من تحمل مسئولياتها في حفظ الأمن والاستقرار في البلاد».

وشدد على أنه «من مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية أن يبقى لبنان مستقرًا وآمنًا، وعليها ان تساعده لتحقيق ذلك».

وبسؤاله عن الوضع في الجنوب، أكد أن «الجيش اللبناني يقوم بواجباته كاملة في منطقة جنوب الليطاني، ويطبق القرار 1701 في البلدات والقرى التي انتشر فيها».

وذكر أن «ما يعوق استكمال انتشار الجيش حتى الحدود هو استمرار الاحتلال الإسرائيلي لخمس تلال لا أهمية استراتيجية لها».

وأضاف: «كان من المفترض أن ينسحب الإسرائيليون منها منذ 18 فبراير الماضي، لكنهم لم يفعلوا على الرغم من المراجعات المتكررة التي قمنا بها لدى راعيي الاتفاق، الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، العضوين في لجنة المراقبة المشكلة بموجب اتفاق 27 نوفمبر الماضي».

وكرر الرئيس عون دعواته إلى الولايات المتحدة «للضغط على إسرائيل كي تنسحب من هذه التلال، وتعيد الأسرى اللبنانيين ليتولى الجيش مسئولية الأمن بشكل كامل، بالتعاون مع اليونيفيل، ويبسط بذلك سلطة الدولة اللبنانية على كامل التراب الجنوبي».