تنظم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ممثلة في إدارة المرأة بقطاع الشئون الاجتماعية، غدا الأربعاء، اجتماعًا رفيع المستوى على مستوى المندوبين الدائمين لدى الجامعة لمناقشة خطة الانطلاق الرسمية للمرصد.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ قرار مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة الدورة 33 التي عُقدت في البحرين، استنادًا إلى القرار رقم 18 الصادر عن لجنة المرأة العربية في دورتها الثالثة والأربعين على المستوى الوزاري، حول مبادرة الإمارات لإطلاق المرصد العربي لتنمية المرأة اقتصاديا.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار دعم العمل العربي المشترك وتعزيز دور المرأة في تحقيق التنمية المستدامة، حيث تعمل جامعة الدول العربية، بمشاركة فاعلة من الدول الأعضاء، على تفعيل الآليات الإقليمية التي تدعم التمكين الاقتصادي للمرأة.

وتعكس هذه المبادرة التزاما جماعيا بتعزيز دور المرأة في الاقتصاد العربي، من خلال مبادرات نوعية تُسهم في معالجة التحديات البنيوية، وتُرسّخ منظومات مستدامة تُعزّز مشاركة النساء في مسارات التنمية، بما يتوافق مع أولويات الأجندة التنموية العربية (2023-2028) وأهداف التنمية المستدامة 2030.

وأوضحت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشئون الاجتماعية، أن المبادرة تعكس الرؤية الطموحة للإمارات في دعم ريادة المرأة وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد، من خلال تأسيس منظومة إقليمية متكاملة تُسهم في توسيع فرص النمو والتمكين الاقتصادي للنساء في الدول العربية.

ومن المقرر أن تُشارك في الاجتماع نورة خليفة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام بالإمارات.

ويهدف المرصد إلى دعم صانعي القرار عبر تطوير منصة رقمية لرصد وتحليل مشاركة المرأة في الاقتصاد، وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة، إلى جانب تطوير مؤشرات قياس فعالة، وتنفيذ برامج تدريبية، وتكريم النماذج الملهمة من النساء العربيات عبر جوائز تحفيزية، بما يرسخ حضور المرأة في مختلف القطاعات تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف الخامس المتعلق بالمساواة بين الجنسين.

كما سيتناول الاجتماع استعراضا تعريفيا بمنظومة المرصد وخدماته الرقمية، ومناقشة التوجهات الإستراتيجية، ومقترحات الإستدامة والتوسع، وإطار الحوكمة وفقا للتصور المقدم من الإمارات.