مجلس جامعة كفر الشيخ يقر منح عدد من التعيينات والمنح العلمية

عقد مجلس جامعة كفر الشيخ برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة، اليوم الثلاثاء الموافق 29/4/2025، جلسته الدورية بقاعة المجلس لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية، واستعراض المستجدات والموضوعات المعروضة على المجلس.

استهل الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ جلسة مجلس الجامعة بتقديم التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والشعب المصري بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين لتحرير سيناء، كما قدم التهنئة بهذه المناسبة لنواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وجميع منسوبي الجامعة، سائلاً المولى عز وجل أن يديم الخير والأمن والسلام على وطننا الحبيب وشعبه العظيم.

أيضًا استعرض الدكتور عبد الرازق دسوقي، أبرز الموضوعات الهامة لقطاعات الجامعة، بداية من قطاع شؤون التعليم والطلاب، وقطاع الدراسات العليا والبحوث، وقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، لشهر أبريل 2025، وما تم خلاله من عقد العديد من الفعاليات والندوات واللقاءات.

وخلال انعقاد المجلس قدم الدكتور عبد الرازق دسوقي، الشكر إلى نواب رئيس الجامعة والعمداء وكل منسوبي الجامعة على حسن سير العملية التعليمية بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2024/2025.

كما أكد رئيس جامعة كفر الشيخ، على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للعملية الامتحانية بداية من إعلان جداول امتحانات الطلبة في موعدها، مع الانتهاء من كافة التدابير والتجهيزات الخاصة بالامتحانات، والتنبيه بضرورة انتظام السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري طوال فترة الامتحانات وحتى الانتهاء منها بكل سهولة ويسر، تيسيرًا على كافة طلبة الجامعة، متمنيًا لهم دوام التوفيق.

كما وافق المجلس على:

ــ منح الألقاب العلمية والتعيينات: - (منح 6 لقب أستاذ ــ 4 أستاذ مساعد ــ تعيين 3 مدرس).

ــ منح درجة الماجستير لعدد 18 باحثًا، ومنح درجة الدكتوراه لعدد 8 باحثين.

ــ منح درجة الماجستير المهني لعدد 24 باحثًا، ومنح درجة الدكتوراه المهنية لعدد 15 باحثًا.

ــ منح دبلوم الدراسات العليا للبرامج النوعية للدراسات العليا بكلية الصيدلة.