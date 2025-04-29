مصرع شخصين وإصابة 12 آخرين إثر انقلاب سيارة ميكروباص بالقليوبية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 12 آخرون، إثر انقلاب سيارة ميكروباص بطريق شبرا بنها الحر بمحافظة القليوبية، جرى نقل المصابين والمتوفين لمستشفى كفر شكر، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق شبرا بنها الحر بمحافظة القليوبية.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين إصابة 12 شخصا وتوفي اثنان، وجرى نقلهم جميعاً لمستشفى كفر شكر.

حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتى صرحت بمعاينة مكان الحادث وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال المصابين، وإصدار تصاريح دفن الجثامين عقب ورورد تقرير الصفة التشريحية.