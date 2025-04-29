إسرائيل تتهم منظمة العفو بنشر أكاذيب في تقريرها عن الإبادة بقطاع غزة

اتهمت إسرائيل منظمة العفو الدولية بنشر أكاذيب في تقريرها الأخير عن الإبادة بقطاع غزة، وذلك وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، في خبر عاجل لها، مساء الثلاثاء.

وفي وقت سابق، أعربت منظّمة العفو الدولية في تقرير الثلاثاء، عن أسفها لأنّ «العالم يتفرّج مباشرة على الهواء على إبادة جماعية» ترتكبها القوات الإسرائيلية في قطاع غزة.

وقالت أغنيس كالامار، الأمينة العامة لأمنستي، في مقدمة تقرير المنظمة السنوي حول حقوق الإنسان في العالم، إنّه «منذ السابع من أكتوبر 2023، يتفرّج العالم على شاشاته مباشرة على الهواء على إبادة جماعية».

وأضافت: «لقد شاهدت الدول، كما لو أنّها عاجزة تماما، إسرائيل وهي تقتل آلاف الفلسطينيات والفلسطينيين، وترتكب مجازر بحقّ عائلات بأكملها تضمّ أجيالا عدّة، وتدمّر منازل وسبل بقاء ومستشفيات ومؤسسات تعليمية».

وفي القسم المخصّص لمنطقة الشرق الأوسط من تقريرها السنوي، جدّدت أمنستي اتهاماتها لإسرائيل بارتكاب «إبادة جماعية» بحق الفلسطينيين في غزة.

وسبق للمنظمة أن وجّهت في نهاية 2024 الاتّهام نفسه لدولة الاحتلال، التي نفته يومها نفيا قاطعا.

وفي تقريرها قالت أمنستي إنّ «أبحاث منظمة العفو الدولية أظهرت أنّ إسرائيل ارتكبت أفعالا محظورة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، وذلك بقصد محدّد يتمثّل بتدمير السكّان الفلسطينيين في غزة، مرتكبة بالتالي إبادة جماعية».

ولفت التقرير على وجه الخصوص إلى جرائم قتل، وهجمات خطرة على السلامة الجسدية أو العقلية لمدنيّين، وعمليات تهجير وإخفاء قسري، وفرض متعمّد لظروف معيشية تهدف للتسبّب في التدمير الجسدي لهؤلاء الأشخاص.