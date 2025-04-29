قطر وبريطانيا تدعوان إلى وقف إطلاق النار فورا في غزة

تحت شعار «شركاء من أجل المستقبل»، ترأس شراكةً كل من رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، ووزير الخارجية وشئون الكومنولث والتنمية بالمملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية ديفيد لامي، الحوار الاستراتيجي القطري البريطاني السنوي الثاني في الدوحة بتاريخ 27 أبريل 2025.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية القطرية، دعا الوزيران إلى العودة الفورية إلى وقف إطلاق النار، مع إيجاد أفق سياسي جاد لإقامة الدولة الفلسطينية على النحو الذي يكفله قرارا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 242 و338.

وأكدت قطر والمملكة المتحدة مجدداً أن «الدبلوماسية هي السبيل الوحيد لتحقيق السلام والأمن المشترك للفلسطينيين والإسرائيليين».

من جانبه، أعرب وزير الخارجية البريطاني عن تقدير المملكة المتحدة العميق والمستمر لجهود الوساطة القطرية التي لا غنى عنها؛ من أجل التوصل لوقف مستدام لإطلاق النار في غزة، وتأمين إطلاق سراح بقية الرهائن.

وعبّر عن استياء المملكة المتحدة من الخسائر الإنسانية، مؤكدًا الحاجة الملحة للعودة إلى وقف إطلاق النار، ومشيراً إلى أن النزاع لا يمكن حله بالوسائل العسكرية.

وشدد على أنه «يجب على حركة حماس إطلاق سراح جميع الرهائن، والتخلي عن السيطرة على غزة».

كما دعا إسرائيل إلى استعادة إمكانية إدخال المساعدات الإنسانية فوراً، مشدداً على ضرورة احترام إسرائيل الكامل للقانون الدولي.

وأدان رئيس الوزراء وزير الخارجية لدولة قطر بشدة استئناف إسرائيل للحرب في غزة، وسياساتها غير المقبولة تمامًا في منع وصول المساعدات الحيوية.

وأكد أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي الإنساني في حال لم تسمح بوصول هذه المساعدات دون عوائق، معربًا عن استيائه من الهجمات التي تشنها إسرائيل ضد العاملين في المجال الإنساني والبنية التحتية والمنشآت والمستشفيات والعيادات.

ودعا إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها لحماية السكان المدنيين، وخاصة العاملين في المجال الإنساني، ويشمل ذلك حرية الحركة للعاملين في المجال الإنساني داخل غزة.

وحث رئيس الوزراء القطري إسرائيل على استئناف تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى غزة فورًا لتلبية احتياجات جميع المدنيين، مؤكدًا أن على إسرائيل وقف الإضرار بالعاملين في الحقل الطبي ومقارهم، وتلبية احتياجات الرعاية الصحية العاجلة للسكان.