المرشح لخلافة وزيرة الخارجية الألمانية بيربوك يشيد بموقفها بشأن أوكرانيا

أشاد المرشح لخلافة أنالينا بيربوك في منصب وزير الخارجية الألماني بموقفها من الحرب في أوكرانيا، ليضع بذلك السياسة الحزبية جانبا.

وقد رشح الحزب المسيحي الديمقراطي يوهان فاديبول لمنصب وزير الخارجية اليوم الاثنين قبيل تولي حكومة بقيادة المحافظين في برلين الأسبوع المقبل، طالما وافق الشريك الأصغر الحزب الاشتراكي الديمقراطي على اتفاق الائتلاف.

وقال فاديبول لقناة فينيكس التلفزيونية العامة اليوم الاثنين "لقد مثلت، بشكل مثير للدهشة، سياستنا بشأن أوكرانيا بموقف واضح وحازم للغاية. بالنسبة لسياسية من حزب الخضر، لم يكن هذا متوقعا قبل سنوات قليلة".

وفيما يتعلق بأوكرانيا، التي تواجه عاما رابعا تحت الحصار من روسيا، قال فاديبول إنه لا ينبغي السماح لموسكو بأن تكون لها اليد العليا في محادثات السلام.

وقال "بالطبع لن نسمح بالتأكيد بأن يتم إملاء شروط السلام أو شروط إنهاء الأعمال العدائية على أوكرانيا".

وأضاف أنه من خلال دمج سياسة المناخ، جلبت بيربروك تركيزا جديدا مهما إلى وزارة الخارجية الألمانية، والذي يجب أن يظل في مكانه.