العراق يفتتح المرحلة الأولى من مشروع استثمار غاز بن عمر المُعجّل

افتتحت وزارة النفط العراقية المرحلة الأولى من مشروع استثمار غاز بن عمر المُعجّل في حقل نهر بن عمر، في خطوة تهدف إلى تعزيز استثمار الغاز المصاحب ودعم منظومة الطاقة في العراق .

وقال وكيل وزارة النفط لشؤون الغاز عزت صابر إسماعيل، خلال حضور حفل الافتتاح نيابة عن نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ، إن "ما تحقق في هذا المشروع يجسّد قدرة الجهود الوطنية على إنجاز الأعمال بكفاءة عالية، من خلال العمل المتواصل والإرادة المهنية التي واصلت الليل بالنهار لتحويل الخطط إلى واقع عملي"، مضيفا أن "المشروع أُنجز خلال فترة قياسية، إذ انطلقت الأعمال في الأسبوع الأول من هذا الشهر، وتم الانتهاء منها قبل نهايته".

وأوضح إسماعيل ، في بيان صحفي أوردته وزارة النفط العراقية اليوم الأربعاء ، أن المشروع يتضمن مدّ خط أنبوب بطول خمسة كيلومترات وبقطر 20 عقدة، لربط المنظومة الغازية، بطاقة استثمارية أولية تتراوح بين 70 إلى 80 مليون قدم مكعب قياسي يومياً، مشيرا أن المشروع سيساهم في تجهيز ما بين 55 إلى 65 مليون قدم مكعب قياسي يومياً من الغاز الجاف لتغذية محطات الكهرباء ، وإنتاج ما بين 500 إلى 600 طن يومياً من الغاز السائل لتلبية احتياجات السوق المحلية، بالإضافة إلى إنتاج نحو 1800 برميل يومياً من المكثفات، بما يدعم الإيرادات الوطنية.

وأكد أن هذا المشروع يمثل خطوة مهمة ضمن سلسلة مشاريع تعمل الوزارة على تنفيذها لتطوير قطاع الغاز، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود وتعاون الجهات كافة لتحقيق الأهداف والخطط المرسومة.

وأشار إلى أن إنجاز المشروع جاء نتيجة تكامل العمل بين شركات القطاع النفطي، لاسيما شركة غاز الجنوب وشركة المشاريع النفطية، وبمساندة شركة نفط البصرة وشركة خطوط الأنابيب وشركة غاز البصرة، مشيداً بالجهد الوطني الذي قدمته الشركات النفطية الوطنية في تنفيذ هذا المشروع.