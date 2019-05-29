الاستخبارات العراقية تعتقل ممولا لـ«داعش» ومسؤول الحسبة بالقائم في الأنبار

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، إلقاء القبض على ممول تنظيم (داعش) في الصحراء ومسؤول (الحسبة) في القائم غربي محافظة الأنبار.

وذكرت المديرية، في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية، اليوم الأربعاء، أن مجموعة من مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة الثامنة وبالتعاون مع استخبارات (لواء 32) تمكنت من القبض على اثنين من الإرهابيين في منطقة القائم بالأنبار.

وأوضحت أن أحدهما يعتبر الممول الرئيسي للوقود والمواد الغذائية لعصابات (داعش) المتخفية في الصحراء الواقعة بين محافظات (صلاح الدين - الأنبار - نينوى)، وأحد أعضاء خلية نائمة وعنصر أمني للتنظيم مكلف بنقل معلومات عن أماكن تواجد قطعاتنا الأمنية، مضيفة أن الآخر فكان مسؤول الحسبة في القائم.