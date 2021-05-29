حبس شخص قتل شقيقه رميا بالرصاص بسبب خلافات سابقة في العياط

أمرت النيابة الكلية في جنوب الجيزة، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خليفة اتهامه بقتل شقيقه بالرصاص في مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات أسرية سابقة، بمنطقة العياط جنوب الجيزة.



وتستمع النيابة إلى أسرة المجني عليه والمتهم، وأمرت بالتصريح بدفن المجني عليه بعد بيان الصفة التشريحية، كما طلبت تحريات رجال المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروف وملابسات الحادث.



تلقى ضباط مباحث مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود قتيل بمنطقة جزيرة السلام بقرية الرقة بالعياط.



وانتقلت قوة من المباحث مدعومة بسيارة إسعاف، وتبين العثور على جثة أحد الأشخاص مصابًا بطلق ناري، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق المجني عليه بسبب خلافات أسرية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتباشر النيابة التحقيقات.



وتمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان المركز، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات، وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن الجيزة بالواقعة.