قررت لجنة المسابقات التابعة لاتحاد الكرة إيقاف باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك مباراتين، وذلك على خلفية أحداث مواجهة الإسماعيلي الماضية في كأس مصر.

واتخذت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، عدد من القرارات، وفقا لتقارير حكام ومراقبي المباريات، عن الأحداث التي جرت في المباريات التي أقيمت مؤخرًا.

وتقرر إيقاف باتريس كارتيرون مباراتين، مع تغريمه 70 ألف جنيه، عبارة عن 20 ألف جنيه للسلوك الغير رياضي، و50 ألف جنيه للتحريض على الانسحاب خلال مباراة الفريق مع الإسماعيلي بكأس مصر.

كما قررت اللجنة ايقاف أشرف بن شرقي لاعب الزمالك مباراة واحدة لطرده بعد الحصول على إنذارين خلال مباراة الإسماعيلي، وإيقاف زميليه فرجاني ساسي وحمزة المثلوثي مباراة واحدة لحصولهما على الإنذار الثالث في المباراة نفسها.

وغرمت اللجنة خالد جلال المدير الفني للبنك الأهلي 50 ألف جنيه بسبب تصريحاته عقب مباراة فريقه أمام سموحة.

تغريم نادي سيراميكا كليوباترا 20 ألف جنيه، لتأخر نزول الفريق أرض الملعب في بداية الشوط الثاني لمباراته أمام إنبي.