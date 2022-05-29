 بعثة أممية تعرب عن قلقها إزاء ارتفاع ضحايا مخلفات الحرب باليمن - بوابة الشروق
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بعثة أممية تعرب عن قلقها إزاء ارتفاع ضحايا مخلفات الحرب باليمن

د ب أ
نشر في: الأحد 29 مايو 2022 - 8:11 م | آخر تحديث: الأحد 29 مايو 2022 - 8:11 م
عبرت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها)، اليوم الأحد عن قلقها البالغ إزاء ارتفاع عدد القتلى والجرحى من المدنيين جراء مخلفات الحرب في محافظة الحديدة، غربي اليمن.
وقالت البعثة في بيان لها ، "إن خمسة مدنيين قتلوا، بينهم امرأة و طفل، وأصيب طفل يبلغ من العمر ست سنوات في حوادث وقعت في منطقتي الحوك وحيس، نهاية الأسبوع الماضي وحده".
وفي وقت سابق اليوم الأحد ، أعلن المرصد اليمني للألغام(أهلي محلي)، مقتل مدنيين اثنين، وإصابة طفل نتيجة انفجار لغم بدرجة نارية كانا يستقلونها أثناء مرورهم في منطقة الحشاش، بالطريق الرابط بين مديرتي حيس والجراحي، جنوب محافظة الحديدة الساحلية.

ومنذ بداية الهدنة الإنسانية المعلنة مطلع نيسان/أبريل الماضي، قتل وأصيب العديد من المدنيين في محافظات تعز والبيضاء والحديدة، جراء انفجار الألغام، وتتهم الحكومة الشرعية الحوثيين بزرع معظم حقول الألغام، ورفض تسليم الخرائط الخاصة بأماكن تواجدها.

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