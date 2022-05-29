 مسحة طبية للاعبي الأهلي استعدادا لنهائي دوري الأبطال - بوابة الشروق
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مسحة طبية للاعبي الأهلي استعدادا لنهائي دوري الأبطال

محمود باهي
نشر في: الأحد 29 مايو 2022 - 2:14 م | آخر تحديث: الأحد 29 مايو 2022 - 2:14 م

خضع لاعبو الأهلي والجهاز الفني والإداري لمسحة طبية اليوم الأحد، وذلك في إطار الاستعداد لخوض المباراة النهائية في دوري أبطال إفريقيا أمام فريق الوداد المغربي.

ويلتقي الأهلي مع الوداد، في التاسعة مساء غد الإثنين على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وأسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) إدارة اللقاء للحكم الجنوب أفريقي، فيكتور جوميز.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) خصص 10 آلاف تذكرة لكل فريق، و5 آلاف تذكرة للرعاة، و20 ألف تذكرة للجمهور العام.

وتأهل الأهلي للمباراة النهائية بفوزه على وفاق سطيف الجزائري (6-2) في مجموع المباراتين، بينما نجح الوداد البيضاوي في إقصاء بترو أتلتيكو الأنجولي.

ويعد اللقاء تكرارا لنهائي عام 2017 بين الفريقين، حيث توج الوداد باللقب لتعادله ذهابا مع الأهلي (1-1) في برج العرب، وفوزه (1-0) إيابا على ملعب محمد الخامس.


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