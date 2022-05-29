التعاون الإسلامي تدين اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى وتدعو مجلس الأمن للتدخل

أ‏دانت ‎منظمة التعاون الإسلامي بشدة، إقدام آلاف المستوطنين المتطرفين على اقتحام المسجد ‎الأقصى المبارك وتأدية شعائر وطقوس تلمودية فيه بدعم وحماية من قوات الاحتلال ‎الإسرائيلي، وتنظيمهم ما يسمى «مسيرة الأعلام» العنصرية والاستفزازية في مدينة ‎القدس المحتلة.

كما أدانت الاعتداء الهمجي على المواطنين ‎الفلسطينيين، معتبرة أن هذا التصعيد الخطير يشكل تحديا سافرا لمشاعر الأمة الإسلامية جمعاء، وانتهاكا صارخا للقرارات والمواثيق الدولية ذات الصلة.

‏وحمل الأمين العام للمنظمة، حسين إبراهيم طه، ‎الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة للتداعيات المحتملة لهذه الاعتداءات المتواصلة، داعيا في الوقت نفسه المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن الدولي، إلى التحرك من أجل وضع حد لهذه الانتهاكات ‎الإسرائيلية المتكررة.

وجددت التأكيد على دعم ‎منظمة التعاون الإسلامي الثابت والمطلق لحق الشعب ‎الفلسطيني في السيادة على مدينة ‎القدس الشرقية عاصمة دولة ‎فلسطين وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.