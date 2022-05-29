تنشيط السياحة: مهرجان الطبول فرصة رائعة لإلقاء الضوء على ثقافات العالم والترويج السياحي لمصر

أكدت مها جلال عيد مدير عام التوعية السياحية بالهيئة المصرية العامة للنشيط السياحي إلى أن مهرجان الطبول كان فرصة رائعة لإلقاء الضوء على ثقافات العالم وأبرز الفنون التراثية العالمية ورفع الوعي لدى الجمهور بها والترويج السياحي لمصر وخاصة من خلال تقديمها واستيعابها لهذه الثقافات وتسليط الضوء على بعض الأماكن السياحية الأثرية.

وقامت الهيئة بتقديم العديد من المواد الدعائية والترويجية لضيوف المهرجان عن المقصد السياحي المصري وما يتمتع به من أنماط ومنتجات سياحية متنوعة.

يذكر أن فعاليات الدورة التاسعة من المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية، قد اختتمت ، حيث أُقيمت خلال الفترة من 21 إلى 28 مايو الجاري تحت رعاية وزارتي الثقافة والسياحة والأثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للنشيط السياحي وبالتعاون مع بعض المؤسسات والجهات المعنية والبنوك الوطنية، وذلك تحت شعار "حوار الطبول من أجل السلام".

وشهد المهرجان منذ افتتاحه حضورا كبيرا من قبل الجمهور الذي حرص على مشاهدة الاحتفالات المتنوعة والتي أقيمت في عدد من الأماكن الأثرية والسياحية المختلفة منها: مسرح بئر يوسف بقلعة صلاح الدين، ومسرح السور الشمالي بشارع المعز بجوار باب النصر، وقصر الأمير طاز، بالإضافة إلى ساحة الهناجر بالأوبرا، ومكتبة الطفل والحضارة بجمعية مصر الجديدة.