أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، في بيان رسمي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، أسباب تأخر انطلاق، المباراة النهائية بين ريال مدريد وليفربول، في دوري أبطال أوروبا، والتي فاز بها الملكي بهدف دون رد، ليتوج باللقب للمرة الـ 14 في تاريخه.

وفاز ريال مدريد على ليفربول بهدف دون رد، في نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب فرنسا، في العاصمة باريس، وتأجلت المباراة لـ 36 دقيقة، بسبب عدم دخول عدد كبير من جماهير ليفربول إلى الملعب، مما أدى إلى حدوث حالة من الشغب، حيث كان من المفترض أن تنطلق المباراة في تمام التاسعة.

وأكد بيان "يويفا": «في الفترة التي سبقت المباراة، تم حظر البوابات الدوارة الخاصة بـ ليفربول بسبب الآلاف من المشجعين الذين اشتروا تذاكر مزيفة لا تعمل في البوابات الدوارة، أدى هذا إلى تراكم عدد من المشجعين الذين حاولوا الدخول، ونتيجة لذلك تم تأخير انطلاق المباراة لمدة 35 دقيقة للسماح لأكبر عدد ممكن من المشجعين الحاصلين على التذاكر الأصلية، بالدخول، مع استمرار تزايد الأشخاص خارج الاستاد بعد انطلاق المباراة، فرقتهم الشرطة بالغاز المسيل للدموع وأجبرتهم على الابتعاد عن الملعب».

وأتم البيان: «الاتحاد الأوروبي لكرة القدم متعاطف مع المتضررين من هذه الأحداث وسيراجع هذه الأمور بشكل عاجل مع الشرطة والسلطات الفرنسية، ومع الاتحاد الفرنسي لكرة القدم».