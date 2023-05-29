رئيس بولندا يوقع قانون النفوذ الروسي المثير للجدل

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وقع الرئيس البولندي أندريه دودا، قانونا مثيرا للجدل يستهدف تشكيل لجنة للتحقيق في نفوذ روسي محتمل في بلاده.

وقال دودا اليوم الاثنين، في وارسو إن النفوذ الروسي أدى إلى الكثير من الاضطراب، مثل غزو أوكرانيا ومشكلات الطاقة في أوروبا.

وتابع "لذلك، لا يوجد أي شك إطلاقا في أن هناك حاجة إلى التخلص منه".

وأضاف دودا أنه سيوجه المحكمة الدستورية إلى دراسة القانون.

وصوتت أغلبية أعضاء البرلمان لصالح تمرير مشروع القانون الذي قدمه حزب القانون والعدالة الحاكم يوم الجمعة.

ويتهم منتقدون الحكومة بالسعي إلى تشويه سمعة زعيم المعارضة رئيس الوزراء السابق دونالد توسك بالقانون الجديد قبل أشهر فقط من الانتخابات البرلمانية.

ويمكن أن تقرر اللجنة منع مسؤولين من تولي مناصب عامة.

ووفقا لمشروع القانون، ستقوم لجنة التحقيق بدراسة ما إذا كانت قد وقعت أفعال رسمية ضارة بأمن البلاد في الفترة بين عامي 2007 و2022.

كما ستقوم اللجنة أيضا بالتحقيق بشأن ما إذا كان قد تم تمرير معلومات ذات صلة إلى أطراف ثالثة وما إذا كان قد تم إبرام عقود لصالح نفوذ روسي.

ويمكن أن تمنع اللجنة مسؤولين من تولي مناصب عامة لمدة تصل إلى 10 أعوام إذا كان المنصب يشمل السيطرة على أموال عامة.

وستتألف اللجنة من تسعة أعضاء يعينهم مجلس النواب البولندي، الذي يمتلك حزب القانون والعدالة الحاكم الأغلبية فيه.

يذكر أن رئيس المجلس الأوروبي السابق دونالد توسك كان رئيسا للحكومة البولندية خلال الفترة بين عامي 2007 و2014. ويتهمه حزب القانون والعدالة بإبرام عقود غاز غير مناسبة مع روسيا.