مرتضى: سأعلن عن حدث سياسي ليس له علاقة بالزمالك السبت القادم

أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عزمه الإعلان عن حدث سياسي لا علاقة له بالقلعة البيضاء، مؤكدا على أن ناديه يعيش أزمة عنيفة.

وقال منصور في تصريحات مصورة عبر قناته باليوتيوب: "هذه جلسة ودية مع مجلس إدارة نادي الزمالك والجهاز الفني للفريق".

وأضاف: "هذا الفيديو لن يذاع إلا بعد مباراة طلائع الجيش، سأعقد مؤتمرًا صحفيًا يوم السبت المقبل في مكتبي عن حدث سياسي سأقوم بالإعلان عنه، وأتمنى عندما أفصح عن هذا الحدث السياسي لا ندخل في (مشتمة) أخرى".

وواصل: "هذا الحدث السياسي ليس له علاقة بالزمالك ويهم الناس كلها".

وتابع: "كمجلس إدارة ربنا يكون في عونهم ومتحملين ما هو فوق طاقة البشر، العمال والموظفين يريدون أن يحصلوا على رواتبهم، عندما اقول لا أريد الناس تنفجر وتخرج للشارع، يقولوا إنني بهدد البلد".