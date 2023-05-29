مسئول باكستاني: الحكومة لم تقرر بشأن وضع عمران خان قيد الإقامة الجبرية

قال رئيس الوزراء المؤقت لإقليم البنجاب الباكستاني، محسن نقفي، إن الحكومة لم تتخذ أي قرار بشأن وضع عمران خان، رئيس حزب "حركة الإنصاف الباكستانية"، قيد الإقامة الجبرية.

وجاءت تصريحات رئيس الوزراء المؤقت، التي نقلتها اليوم الاثنين صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية، أثناء مشاركته في مؤتمر صحفي عُقد في لاهور أمس، بعد أن أشارت تقارير إلى أن السلطات قد تفكر في إعلان مقر إقامة خان في لاهور، "متنزه زمان"، سجنا فرعيا، ووضعه قيد الإقامة الجبرية فيه.

وكان حزب خان يشعر بحرارة قوة الدولة بعد أن هاجم عاملون فيه غاضبون منشآت عسكرية، بعد اعتقال خان لتورطه في قضية فساد، في التاسع من مايو الجاري، وهو اليوم الذي وصفه الجيش بـ"اليوم الأسود".

وكان هناك عدد من النساء بين آلاف العاملين الذين تم اعتقالهم على خلفية أعمال العنف التي وقعت في التاسع من مايو، حيث زعم حزب "حركة الإنصاف الباكستانية" أن مؤيدات الحزب قد تعرضن لسوء المعاملة.

إلا أن رئيس الوزراء رفض هذه المزاعم.

وقال: "لقد تم التعامل مع النساء وفقا للقانون. حزب (حركة إنصاف) يلجأ لإطلاق حملات دعائية بشأن تعرض النساء لسوء المعاملة في السجون".