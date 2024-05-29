فنزويلا تسحب دعوتها لبعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات الرئاسية

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قررت فنزويلا، اليوم الثلاثاء، سحب دعوتها لبعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات الرئاسية الفنزويلية المقررة في يوليو المقبل، داعية إلى رفع العقوبات.

وطالب رئيس المجلس الانتخابي الوطني الفنزويلي، إلفيس أموروسو، اليوم الثلاثاء، "الاتحاد الأوروبي بالمضي قدما في الرفع الكامل للعقوبات الأحادية الجانب والقسرية التي فرضها على شعبنا وإنهاء موقفه العدائي ضد فنزويلا".

وقال أموروسو إن ممثلي الاتحاد الأوروبي ليسوا موضع ترحيب في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.

واتخذت اللجنة الوطنية للانتخابات هذا القرار على أساس "سيادتها" ومع مراعاة "الأضرار المالية التي لا تحصى" التي لحقت بالأشخاص بسبب العقوبات.

وأضاف أموروسو أن هذه التدابير العقابية أثرت كذلك على "صحة الأطفال والمسنين".

وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات ضد فنزويلا في عام 2017. وتشمل التدابير "حظر على الأسلحة والمعدات اللازمة للقمع الداخلي" و"حظر السفر وتجميد أصول 54 مسؤولا مسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان وكذلك تقويض الديمقراطية وحكم القانون في فنزويلا"، بحسب بروكسل.

ويسعى الرئيس نيكولاس مادورو إلى تأمين فترة ولايته الثالثة في الانتخابات المقررة في 28 يوليو المقبل.

وتعاني فنزويلا من أزمة سياسية واقتصادية حادة منذ سنوات. وغادر أكثر من 7 ملايين شخص البلاد في السنوات الأخيرة بسبب الفقر والعنف، بحسب بيانات الأمم المتحدة.