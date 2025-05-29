داخلية غزة: استشهاد عناصر شرطة ومدنيين جراء قصف للاحتلال وسط مدينة غزة

أفادت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت عددًا من عناصر الشرطة في مفترق السرايا وسط مدينة غزة، أثناء القيام بواجبهم في التصدي لمجموعة من اللصوص.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، مساء الخميس، إن القصف أدى إلى استشهاد عدد من عناصر الشرطة وعدد من المارة، في مجزرة جديدة يرتكبها الاحتلال.

وقبل قليل، قال مراسلو وكالة «وفا» إن طيران الاحتلال قصف مركبة مدنية قرب مفترق السرايا وسط مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد 10 مواطنين وإصابة آخرين.

كما قصفت مدفعية الاحتلال مناطق شرق دير البلح وسط قطاع غزة.

وفي وقت سابق، نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 67 شهيدًا و184 إصابة، منوهة أن الإحصائية لا تشمل مستشفيات محافظة شمال غزة لصعوبة الوصول إليها.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، إلى 54 ألفًا و249 شهيدًا، و123 ألفًا و492 إصابة.

ولفتت إلى إضافة عدد 98 شهيدًا إلى الإحصائية التراكمية للشهداء، ممن تم اكتمال بياناتهم واعتمادها من اللجنة القضائية.

وأعلنت ارتفاع حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025، تاريخ استئناف الحرب على غزة، إلى 3986 شهيدًا، و11 ألفًا و451 إصابة.