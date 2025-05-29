رئيس وزراء سنغافورة ينصح النواب بأن يكونوا فوق الشبهات

قال رئيس وزراء سنغافورة، لورانس وونج، لأعضاء الحزب الحاكم في البرلمان إنه يجب عليهم توخي الحذر في تعاملاتهم لتجنب أي تصورات باقتراف أعمال غير لائقة.

وقال وونج، في رسالة وجهها لأعضاء "حزب العمل الشعبي" الحاكم في البرلمان عقب الانتخابات العامة التي جرت في 3 مايو الجاري، إنه يتعين عليهم الفصل بين مناصبهم السياسية العامة ومصالحهم الخاصة أو المهنية أو التجارية، وأن يكونوا حذرين من أي تضارب محتمل في المصالح، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

كما أوصى وونج النواب بالتحلي بـ "الحكمة في تقييم دوافع الأشخاص" الذين يحاولون التقرب منهم.

وأضاف وونج "سيحاول بعض الأشخاص كسب ودكم للحصول على منافع شخصية أو لصالح شركاتهم، أو لاكتساب الاحترام من خلال الارتباط بكم، أو لدفعكم للتأثير على الوزارات والهيئات القانونية لاتخاذ قرارات تصب في مصلحتهم ".

وقال وونج للنواب "سواء في السلوك أو في الانطباع العام، يجب أن تكونوا فوق أي شبهة محسوبية أو استغلال النفوذ".



