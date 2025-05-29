سي إن إن: المحادثات بين واشنطن وطهران تقترب من التوصل لاتفاق شامل

قالت شبكة "سي أن أن" الأمريكية، إن التوصل لاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران بات قريبا.

وحول مكان جولة المفاوضات المقبلة، رجحت المصادر، أن تعقد في منطقة الشرق الأوسط، دون إعطاء من مزيد من التفاصيل.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن المفاوضين الأمريكيين أجروا محادثات "جيدة للغاية" مع وفد إيراني مطلع الأسبوع.

وجاءت تصريحات ترامب في الوقت الذي يسعى فيه إلى إبرام اتفاق؛ لمنع من تطوير سلاح نووي، بحسب وكالة "معاً الفلسطينية.

وقالت الولايات المتحدة، الجمعة، إن مباحثات "بناءة" جرت مع إيران، وأسفرت عن إحراز "تقدم إضافي"، في ختام الجولة الخامسة من المحادثات حول البرنامج النووي الإيراني في روما.