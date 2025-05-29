 بريطانيا تدين قرار إسرائيل ببناء مستوطنات جديدة: عقبة أمام إقامة دولة فلسطينية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بريطانيا تدين قرار إسرائيل ببناء مستوطنات جديدة: عقبة أمام إقامة دولة فلسطينية

وكالات
نشر في: الخميس 29 مايو 2025 - 4:17 م | آخر تحديث: الخميس 29 مايو 2025 - 4:17 م

أدانت بريطانيا، اليوم الخميس، قرار إسرائيل بناء مستوطنات جديدة، واصفة إياه بـ"عقبة متعمدة" أمام إقامة الدولة الفلسطينية.

وأفادت قناة الشرق السعودية في وقت سابق بأن الحكومة الإسرائيلية صادقت مؤخراً على إقامة 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، بمبادرة وزير الدفاع يسرائيل كاتس ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشئون السياسية والأمنية (الكابينت) وافقع لى إقامة هذه المستوطنات، بما في ذلك إعادة إقامة مستوطنتي "حومش" و"سانور" الواقعتين في شمال الضفة الغربية، واللتين تم تفكيكهما في عام 2005 كجزء من خطة الانفصال الأحادي الجانب عن غزة وشمال الضفة الغربية.

وتهدف هذه الخطوة إلى "تجديد تنفيذ تسوية الأراضي الرسمية من قبل دولة إسرائيل في الضفة الغربية، ووقف محاولات السلطة الفلسطينية تنفيذ إجراءات تسوية أراضٍ غير قانونية في المناطق المصنفة (ج) خلافاً للاتفاقيات".

ووفقا لـ"يديعوت أحرونوت"، تنص الخطة على أن "إجراءات التسوية التي تقوم بها السلطة الفلسطينية في مناطق (ج) تُنفّذ دون صلاحية، وأن نتائجها، بما في ذلك الوثائق، والخرائط، والتسجيلات، والموافقات، ستكون عديمة الأثر القانوني أو المكانة الرسمية في أي إجراء رسمي داخل دولة إسرائيل".

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