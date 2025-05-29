ايشيبا وترامب ينسقان هاتفيا للجولة الرابعة من المحادثات بين اليابان وأمريكا في واشنطن

أجرى رئيس الوزراء الياباني شيجيرو ايشيبا، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بهدف التنسيق قبيل جولة المحادثات التي ستعقد في واشنطن، بين الوفدين الأمريكي والياباني بشأن الرسوم الجمركية.

وقال إيشِيبا للصحفيين إنه أصبح لدى الزعيمين: "فهم أعمق تجاه أحدهما الآخر"، ولكن لم يحدث أي تغيير في موقف اليابان بشأن الرسوم الجمركية، ورفض الكشف عن أية تفاصيل إضافية.

وتأتي تصريحات إيشيبا فيما يتوجه كبير المفاوضين التجاريين اليابانيين ريوسي أكازاوا إلى واشنطن العاصمة من أجل جولة المباحثات الرابعة في محاولة لإقناع الولايات المتحدة لإسقاط كل الرسوم الجمركية الأخيرة.

وحتى الآن لم تنجح اليابان في الحصول على تنازلات أمريكية وتردد أنها تدرس شراء المزيد من المنتجات الزراعية الأمريكية ومعدات الدفاع كورقة مساومة.

وكان ايشيبا قد أبدى في وقت سابق اليوم الخميس، عزمه الدفاع عن أنظمة تجارية حرة ومتعددة الجوانب قائمة على القواعد والاضطلاع بدور ريادي لتوسيع مجموعة تجارية لدول آسيا والمحيط الهادئ في وقت تزيد فيه الانقسامات والتوترات بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية والحروب التجارية.

من جانبه، قال أكازاوا للصحفيين إنه " قد يتم الكشف"، عن شراء المعدات الدفاعية خلال المحادثات، حيث إن مشتريات اليابان من المعدات الدفاعية ستساهم في إنعاش الفائض التجاري الأمريكي، لكنه أكد أن السياسة الأمنية اليابانية لا تخضع "لإبرام اتفاق" مع أي دولة أخرى.

كما دعا إيشيبا الدول الأخرى في آسيا إلى إظهار "أهمية النظام الاقتصادي الحر والعادل القائم على القواعد" وقال إن سبيل إظهار هذا هو اتفاق الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ.

ويضم الاتفاق 12 دولة هي: اليابان والمملكة المتحدة ونيوزيلندا وأستراليا وبروناي وكندا وتشيلي وماليزيا والمكسيك وبيرو وسنغافورة وفيتنام، في حين أن الولايات المتحدة ليست عضوًا في هذا الاتفاق.

ووعد إيشِيبا بأن تواصل اليابان العمل على توسيع وتطوير هذا الإطار، الذي قال إنه سيساهم ليس فقط في انعاش الاقتصاد ولكن أيضًا في تحقيق السلام والازدهار.