وزير خارجية باكستان يصل واشنطن لإجراء محادثات مع روبيو

وصل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، إلى واشنطن، اليوم الجمعة، في زيارةرسمية، يلتقي خلالها وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي ماركو روبيو، لبحث مسائل ذات أهمية ثنائية وإقليمية، في أعقاب ختام ارتباطاته في الأمم المتحدة بنيويورك.

وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية الباكستانية، أن دار استقبل سفير باكستان لدى الولايات المتحدة، رضوان سعيد شيخ، ومسئولي السفارة، بحسب صحيفة إكسبرس تريبيون الباكستانية اليوم الجمعة.

وأضافت الوزارة أن المناقشات خلال الزيارة ستركز حول تعزيز التعاون في قطاعات رئيسية بالإضافة إلى جهود باكستان لتعزيز السلام والاستقرار الإقليميين خلال "الحوار والدبلوماسية".