وزير الاتصالات: موقع الرئاسة الجديد يقوم عليه 40 شابا مؤهلا لتقديم الخدمات بشكل متواصل

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن إن الموقع الجديد لرئاسة الجمهورية بما يحويه من بيانات وحقائق يمثل مصر، لما يضمه من أبواب أهمها باب للرئاسة المصرية، مؤكدا أن فريقا متخصصا مكونا من 40 من الشباب المصري يعملون على هذا الموقع في المركز الإعلامي برئاسة الجمهورية.

وعن الهدف من الموقع، أضاف «طلعت»، في مداخلة ببرنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن أي متابع للشأن المصري يدخل على الموقع ويتابع بشكل دوري كل ما يحدث بشكل موثوق ودقيق، مشيرا إلى أن الموقع مقدم بثلاث لغات العربية والإنجليزية والفرنسية.

وأكد أن الموقع يعد مرجع تاريخي وعلمي لكل الباحثين والمهتمين بشأن المصري، يستطيع أن يعود لكل البيانات والمعلومات عن مصر على هذا الموقع، بالإضافة إلى خاصية البث المباشر لعرض الفعاليات التابعة للرئيس عبدالفتاح السيسي، لمتابعتها من خارج البلد.

وأشار وزير الاتصالات إلى أن الموقع يمكن المستخدمين من متابعة المشروعات التنموية، التي تم تنفيذها في كل القطاعات بشكل مفهرس بترتيب زمني أو موضوعي.