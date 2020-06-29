سنغافورة تسجل 202 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليتجاوز الإجمالي الـ43 ألفا

أعلنت وزارة الصحة السنغافورية اليوم الإثنين أنها سجلت 202 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ليبلغ إجمالي الإصابات 43 ألفا و616 حالة حتى الآن.

وذكرت صحيفة "توداي" السنغافورية أن أربع حالات إصابة فقط من السنغافوريين وغالبية الحالات الجديدة هم من حاملي تصاريح العمل المقيمين في سكن العمال الأجانب، مضيفة أن الوزارة لم تسجل حالات وفاة جديدة وتبقى الحصيلة عند 26 حالة.

وقالت وزارة الصحة في بيان لها "إننا لازلنا نعمل على البحث في تفاصيل الحالات المصابة وسيتم الإعلان عن مزيد من التحديثات مساء اليوم".