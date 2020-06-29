صحة مطروح: تعيين مدير مستشفى النجيلة المركزي وكيلا لمديرية الصحة بالمحافظة

قال الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح، إنه تقرر تعيين الدكتور محمد علي مدير مستشفى النجيلة المركزي، وكيلا لمديرية الصحة بالمحافظة بناء على القرار الوزاري رقم 432 /28 يوينو لسنة 2020.

وكانت الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أصدرت الأحد، قرارا وزاريا بموجبه تم تكليف مدير مستشفى النجيلة المركزي، والذي كان مخصصا لحجز وعزل المصابين بفيروس كورونا الوبائي، للقيام بتسيير أعمال وكيل مديرية الصحة لمدة ثلاثة أشهر.

كان الدكتور محمد علي، سلم مساء اليوم مستشفى النجيلة المركزي للطب الوقائي للقيام بأعمال التطهير والتعقيم بعد إخلائها من اخر مريض مصاب بفيروس كورونا الوبائي، تمهيدا لأعمال الصيانة واعمال رفع الكفاءة، لإعادة تشغيلها مرة أخرى لاستقبال المرضى وإجراء الجراحات الكبري قبل تخصيصها لاستقبال المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19".