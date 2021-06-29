 الدنمارك تعتزم شراء لقاحات فايزر المضادة لفيروس كورونا من رومانيا - بوابة الشروق
الثلاثاء 29 يونيو 2021 4:34 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد تجريم الاغتصاب الزوجي؟

النتـائـج تصويت

الدنمارك تعتزم شراء لقاحات فايزر المضادة لفيروس كورونا من رومانيا

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 29 يونيو 2021 - 4:27 م | آخر تحديث: الثلاثاء 29 يونيو 2021 - 4:27 م

تعتزم الدنمارك شراء كمية كبيرة من لقاح فايزر/ بيونتك المضادة لفيروس كورونا من رومانيا، وفقا لما قالته شبكة دي ار، نقلا عن خطاب أطلعت وزارة الصحة الأحزاب عليه في البرلمان.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الخطاب جاء فيه أن فرصة شراء لقاحات إضافية من رومانيا ممكن في ظل الدعم المنخفض للتطعيم في رومانيا.

وتستخدم الدنمارك حاليا لقاحي فايزر وموديرنا في حملتها للتطعيم ضد فيروس كورونا بعدما، ألغت استخدام لقاحي جونسون اند جونسون واسترازينيكا بسبب مخاوف تتعلق بحدوث تجلطات دموية.

وقد أشارت شبكة جي 4 ميديا الرومانية أن الدنمارك ستشترى نحو مليون جرعة من لقاح فايزر.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك