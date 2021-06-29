الدنمارك تعتزم شراء لقاحات فايزر المضادة لفيروس كورونا من رومانيا

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تعتزم الدنمارك شراء كمية كبيرة من لقاح فايزر/ بيونتك المضادة لفيروس كورونا من رومانيا، وفقا لما قالته شبكة دي ار، نقلا عن خطاب أطلعت وزارة الصحة الأحزاب عليه في البرلمان.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الخطاب جاء فيه أن فرصة شراء لقاحات إضافية من رومانيا ممكن في ظل الدعم المنخفض للتطعيم في رومانيا.

وتستخدم الدنمارك حاليا لقاحي فايزر وموديرنا في حملتها للتطعيم ضد فيروس كورونا بعدما، ألغت استخدام لقاحي جونسون اند جونسون واسترازينيكا بسبب مخاوف تتعلق بحدوث تجلطات دموية.

وقد أشارت شبكة جي 4 ميديا الرومانية أن الدنمارك ستشترى نحو مليون جرعة من لقاح فايزر.



