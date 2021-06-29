الجيزة تجرى أعمال صيانة لأعمدة الإنارة وتجريدًا للطرق بالواحات البحرية والبدرشين ومنشأة القناطر

شهدت مراكز ومدن الواحات البحرية والبدرشين ومنشأة القناطر، اليوم الاثنين، تكثيف جهود النظافة ورفع المخلفات وتنفيذ أعمال صيانة لأعمدة الإنارة وتجريد الطرق، تنفيذًا لتوجيهات أحمد راشد محافظ الجيزة، الصادرة في هذا الشأن وفي إطار سعي أجهزة المحافظة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأسفرت جهود النظافة بمركز ومدينة الواحات البحرية، وفقًا لبيان المحافظة، عن رفع 120 طن مخلفات قمامة من مناطق (مقابر الباويطي، منطقة جنوب الدائري، شمال الخزان، شارع مسجد التوحيد، ميدان الأرصاد، ميدان مسجد الرحمن، شارع بئر المطار، شارع مبني الإرشاد الزراعي، شارع محطة الكهرباء ، شارع المدرسة الإعدادية بقرية القصر، شارع المدرسة الإبتدائية، شارع مركز الشباب، محيط الوحدة المحلية بقرية منديشة).

كما تم صيانة كشافات ليد لعدد 50 عامود إنارة، وقص ولحام عدد 12 عامودًا تم تركيبها داخل نطاق مدينة الباويطي.

وبنطاق مركز ومدينة البدرشين تم رفع 320 طنًا بنطاق قرى (سقارة، ميت رهينة، الشوبك، دهشور، أبورجوان، المرازيق) إلى جانب صيانة 30 عمود إنارة على طريق مصر أسيوط السريع نطاق قرية المرازيق و تجريد الشوارع الرئيسية بقرى (منشأة دهشور، المرازيق) لتسهيل حركة المركبات والمارة وتنفيذ أعمال الدهان لأرصفة شارع النيل السعيد وإنشاء أحواض لنباتات الزينة بشارع عباس عنانى.

وقامت إدارة الإنارة بمركز ومدينة منشأة القناطر بإجراء أعمال صيانة لأعمدة الإنارة والكشافات الخاصة بها بقرى (أبوغالب، وردان، كفر حجازى، نكلا ، المنصورية، برقاش، الإخصاص) بالإضافة إلى رفع 170 طن مخلفات وقمامة بنطاق قرى (بهرمس، أبوغالب، بني سلامة) وقص وتهذيب الأشجار بطريق الصليبة بالمنصورية.