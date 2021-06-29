 وزير الخارجية الأمريكي: ضرباتنا الجوية على سوريا والعراق «رسالة ردع قوية» - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير الخارجية الأمريكي: ضرباتنا الجوية على سوريا والعراق «رسالة ردع قوية»

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 29 يونيو 2021 - 8:39 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 29 يونيو 2021 - 8:39 ص

اعتبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم /الثلاثاء/ الضربات الجوية الأمريكية على الفصائل المدعومة إيرانيا في سوريا والعراق، "رسالة ردع قوية".
وقال بلينكن - حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية - إن واشنطن اتخذت إجراءات ضرورية ومناسبة ومدروسة، يهدف للحد من مخاطر التصعيد ومنع أي هجمات أخرى في المستقبل .
وكان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول أدان - أمس - الهجوم الجوي الأمريكي الذي استهدف ليلة أمس موقعا على الحدود العراقية ـ السورية، معتبرا أن الهجوم انتهاك للسيادة العراقية.


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