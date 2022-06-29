اليمن: مقتل 7 أشخاص وإصابة 7 آخرين إثر تفجير استهدف موكب مسؤول أمني في عدن

أفاد مصدر عسكري يمني، بمقتل 7 أشخاص وإصابة 7 آخرين، اليوم الأربعاء، إثر انفجار سيارة مفخخة استهدف موكب مسؤول أمني بمحافظة عدن، جنوبي اليمن.

وقال المصدر، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن السيارة استهدفت موكب مدير أمن محافظة لحج، اللواء صالح السيد، أثناء مروره في مديرية خور مكسر شرقي مدينة عدن، ما أسفر عن مقتل 4 من مرافقيه و3 مدنيين، وإصابة 7 آخرين بينهم مدنيون كانوا بالقرب من موقع الانفجار.

وأكد المصدر نجاة مدير أمن لحج من محاولة الاغتيال، موضحا أنه تعرض فقط لإصابات طفيفة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن تنفيذ هذه العملية، فيما لم تصدر السلطات الرسمية أي تعليق حتى الآن.

ومنتصف الشهر الجاري، قتل الصحفي صابر الحيدري، مراسل التلفزيون الياباني، واثنين من رفاقه في تفجير مشابه استهداف سيارته بمدينة عدن.

وتعاني المدينة الخاضعة لسيطرة المجلس الانتقالي، المدعوم إماراتيا، من انفلات أمني كبير، في ظل تعدد التشكيلات العسكرية والأمنية التي يتحكم بها المجلس، وسبق أن شهدت عدن تفجيرات واغتيالات طالت مدنيين وعسكريين مخلفة خسائر كبيرة في صفوفهم.