ألمانيا ترحب بالاتفاق الثلاثي بين تركيا وفنلندا والسويد

رحبت ألمانيا بتوقيع تركيا وفنلندا والسويد مذكرة تفاهم ثلاثية فيما بينها بشأن عضوية البلدين الأخيرين في حلف شمال الأطلسي "الناتو".

جاء ذلك على لسان المستشار الألماني أولاف شولتس، في كلمة الأربعاء، خلال قمة زعماء "الناتو"، المنعقدة في العاصمة الإسبانية مدريد.

وشدد المستشار الألماني على أهمية ما توصلت إليه البلدان الثلاثة. وأمس الثلاثاء، وقعت تركيا والسويد وفنلندا، مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن عضوية البلدين الأخيرين في الناتو، على هامش قمة التكتل في مدريد.

ووقع المذكرة كلا من وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، ونظيريه، الفنلندي بيكا هافيستو، والسويدية آن ليندي، في مراسم حضرها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الفنلندي سولي نينيستو، ورئيسة الوزراء السويدية ماجدالينا أندرسون.

واتفق قادة الحلف، الأربعاء، على دعوة فنلندا والسويد رسمياً للانضمام إلى الحلف بعدما أبرمت تركيا اتفاقاً مع الدولتين الاسكندنافيتين لرفع اعتراضها على عضويتيهما، كما أفاد بيان.

وأوضح بيان عن قمة التحالف في مدريد: "قررنا دعوة فنلندا والسويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي ووافقنا على توقيع بروتوكولات الانضمام"، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.