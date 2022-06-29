انطلاق تصوير مسلسل ديفيليه لوفاء عامر وإيهاب فهمي خلال أيام

تستعد الفنانة وفاء عامر لتصوير مسلسلها الدرامي الجديد "ديفيليه" مع إيهاب فهمي، وإخراج معتز حسام، خلال الأيام المقبلة، ومن المقرر أن عرض العمل على إحدى المنصات الإلكترونية.

مسلسل "ديفيليه" بطولة النجمة وفاء عامر، النجم إيهاب فهمي، محمد عز، مصطفى درويش، عابد عناني، إيناس عز الدين، جيهان خليل، أشرف طلبة، أحمد كشك، هدير الديب، رضوى عطا، حلا زلط، عمر محمد فوزي، ندي عصام، راندا عبد السلام، وآخرون، قصة أحمد عيسى، وتأليف أحمد أنور ومحمود جمايكا، إنتاج إكسيليفون للإنتاج الفني، إخراج معتز حسام.

وتدور قصة مسلسل "ديفيليه" في إطار تشويقي اجتماعي، من خلال عرض عدد من القضايا والحوادث الاجتماعية التي يسعى أبطال المسلسل إلى حلها في أسرع وقت والخروج من هذه الأزمات الصعبة، إلا أن هناك العديد من التحديات والصعوبات التي تواجههم وهو ما يضيف حالة من التشويق والإثارة.

يشار إلى أن مسلسل "بيت الشدة" عرض ضمن المارثون الرمضاني 2022، وشارك في بطولته كل من: وفاء عامر، أحمد وفيق، إيهاب فهمي، مها أحمد، محسن منصور، أحمد التهامي، مدحت تيخا، محمد مهران، عبير منير، صبري عبد المنعم، لبنى ونس، منى العمدة، تأليف ناجي عبدالله، إخراج وسام المدني.