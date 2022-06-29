سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت القوات الجنوبية اليمنية، تفكيك شاحنة نقل متوسطة مفخخة قرب موقع تفجير عدن، وذلك بحسب ما أفادته قنوات إخبارية، في خبر عاجل لها، مساء الأربعاء.

وفي أول ظهور له بعد سويعات قليلة من نجاته من تفجير سيارة مفخخة استهدفت موكبه، هاجم مدير شرطة لحج، تنظيم القاعدة الإرهابي واتهمه بالوقوف خلف العملية الغادرة في عدن.

وبعث قائد الحزام الأمني في لحج ومدير شرطة المحافظة نفسها اللواء صالح السيد في تسجيل مرئي بثه التلفزيوني الرسمي للمجلس الانتقالي، رسالة طمأنه للشعب اليمني، وأكد وقوفه بالمرصاد للتنظيمات الإرهابية.

وقال السيد: «نحن بخير وسوف نتحدى هؤلاء الإرهابيين وعناصر القاعدة وداعش، وسوف نكون لهم بالمرصاد».

ووصف المسؤول الأمني العملية الإرهابية بـ«الجبانة والعمل الخسيس»، وخاطب التنظيمات الإرهابية بالقول: «أنتم جبناء ونحن نناضل من أجل استعادة بلد ولا رجعة للقاعدة في أرض الجنوب».

فيما حث القوات الجنوبية على الاستعداد لطرد وملاحقة هذه العناصر الإرهابية أينما وجدت وحلت.

وأكد المسؤول البارز أنه وقواته «على أهبة الاستعداد لحصد رؤوس الإرهاب أينما كانت ووجدت أوكارها الإرهابية وفي كل المناطق المحررة جنوبي اليمن».

كما تعهد بالوقوف الدائم ضد القاعدة وداعش حتى تطهير خلايا من بلاده.

وفي وقت سابق، نجا مدير مدير شرطة لحج وقائد قوات الحزام الأمني في المحافظة من تفجير سيارة مفخخة استهدفت موكبه، أثناء مروره في مديرية خور مكسر وسط العاصمة المؤقتة عدن.