علقت والدة نيرة أشرف، المعروفة إعلاميًا باسم «طالبة المنصورة»، على قرار محكمة جنايات المنصورة، أمس الثلاثاء، إحالة أوراق محمد عادل؛ الطالب المتهم بقتل زميلته نيرة أشرف أمام بوابة جامعة المنصورة، إلى فضيلة المفتي.

وقالت في تصريحات لفضائية «العربية»، اليوم الأربعاء: «أقول لبنتي (نيرة) يا حبيبتي أنتِ عند ربنا في الجنة شهيدة، واطمني حقك هيرجع لك، الله يرحمها وحسبي الله نعم الوكيل في قاتلها».

وعن شعورها بعد إحالة أوراق القاتل إلى المفتي، عقّبت: «هنام مرتاحة جدًا بعد إعدام قاتلها، طبعًا حزينة عشان بنتي خلاص مش هشوفها تاني والفراق صعب، بس هي شهيدة في الجنة وحقها رجع لها ده مفرحني شوية».

من جهته، عجز والد طالبة المنصورة عن وصف شعوره بمجرد سماعه حكم القاضي بتحويل أوراق القاتل إلى المفتي، مشيدًا بالكلمات التي قالها القاضي، والرسالة التي رأى بأنها يجب أن توجه إلى أي شاب، قبل النطق بالحكم.

وقررت محكمة جنايات المنصورة، يوم الثلاثاء، إحالة أوراق محمد عادل؛ الطالب المتهم بقتل زميلته نيرة أشرف أمام بوابة جامعة المنصورة، إلى فضيلة المفتي، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وتحديد جلسة 6 يوليو للنطق بالحكم.

جاء الحكم في ثاني جلسات المحاكمة اليوم، التي ترأسها المستشار بهاء الدين المري؛ رئيس محكمة جنايات المنصورة، وذلك بعد أن تم الاستماع إلى أقوال المتهم في الجلسة الأولى، ولمرافعة النيابة والدفاع في الجلسة الثانية.